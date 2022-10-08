В «Баварии» ответили, подпишут ли Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не нужен мюнхенской «Баварии». Об этом в беседе с представителями СМИ поведал гендиректор клуба Оливер Кан.

«Несомненно, Беллингем – отличный футболист. Однако «Бавария» хорошо укомплектована, на этой позиции есть Киммих, Горецка, Гравенберх и Забитцер. Поэтому мы не думаем о его трансфере», - передает слова Кана Bild.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Беллингем провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость Джуда оценивается в 90 миллионов евро, а его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.