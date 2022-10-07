«Вест Хэм» и «Севилья» включились в борьбу за Ндика

Французский центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Ндика продолжает собирать на себе взгляды сильнейших клубов Европы.

По информации Jeunes Footeux, победитель прошлого розыгрыша Лиги Европы привлёк внимание «Вест Хэма» и «Севильи». Сообщается, что лондонский клуб будет предлагать контракт Эвану следующим летом, поскольку есть возможность взять игрока бесплатно. А для андалусийцев важно пригласить Ндика уже зимой, поскольку основные защитники «Севильи» покинули команду летом.

Напомним, что ранее появились слухи о желании итальянских «Ювентуса» и «Милана» приобрести талантливого защитника.

