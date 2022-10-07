«Вердер» догнал «Баварию», вырвав победу над «Хоффенхаймом»

В пятницу стартовал девятый тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Вердер» и ничего не смог выжать в этом споре. В середине первого тайма стороны обменялись голами Марвина Дукша и Мунаса Даббура, а судьбу матча решил гол с пенальти Никласа Фуллкруга на 87-й минуте.

«Вердер» победил со счетом 2:1 и с 17 очками настиг «Баварию» на третьем месте в таблице. Его соперник набрал на два балла меньше.

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