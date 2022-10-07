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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» догнал «Баварию», вырвав победу над «Хоффенхаймом»

07 Октября 2022 • 23:26 Комментировать
Хоффенхайм
1:2
Вердер
окончен

В пятницу стартовал девятый тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Вердер» и ничего не смог выжать в этом споре. В середине первого тайма стороны обменялись голами Марвина Дукша и Мунаса Даббура, а судьбу матча решил гол с пенальти Никласа Фуллкруга на 87-й минуте.

«Вердер» победил со счетом 2:1 и с 17 очками настиг «Баварию» на третьем месте в таблице. Его соперник набрал на два балла меньше.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:2Вердер
  18'Дукш Марвин (0:1)
(1:1) Даббур Мунас32'  
  87'Фуллкруг Никлас (1:2)
Бауманн ОливерКабак Озан  90'Фогт Кевин  72'Нсоки СтенлиСков Роберт 66' (Кадержабек Павел ( 66') Анхелиньо Хосе 89' (Ларсен Якоб-Бруун ( 89') Прёмель ГришаГайгер Деннис  8' 88' (Штиллер Анджело ( 88') Крамарич Андрей 66' (Рюттер Жоржиньо ( 66') Баумгартнер КристофДаббур Мунас
Запасные: Акпогума КевинБеккер ФиннКуарежма ЭдуардуФилипп ЛукаБисакшич ЭрминРуди Себастьян
Павленка ИржиШтарк НикласВелькович МилошФридль Марко  45'Вайзер МитчеллЮнг Антони 75' (Бьюкенен Ли ( 75') Шмид Романо 90' (Пипер Амос ( 90') Гросс Кристиан 90' (Стаге Йенс ( 90') Груев Илия  44' 59' (Биттенкорт Леонардо ( 59') Фуллкруг НикласДукш Марвин
Запасные: Бёрк ОливерАгу ФеликсШмидт НикласГоллер БеньяминЦеттерер Михаэль
07 октября. Стадион "Презеро Арена".

Видео

0:2. Гол Мунаса Даббура (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Мунаса Даббура (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Марвина Дюкша (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Марвина Дюкша (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Вердер Хоффенхайм
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