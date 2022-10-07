«Вердер» догнал «Баварию», вырвав победу над «Хоффенхаймом»

В пятницу стартовал девятый тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Вердер» и ничего не смог выжать в этом споре. В середине первого тайма стороны обменялись голами Марвина Дукша и Мунаса Даббура, а судьбу матча решил гол с пенальти Никласа Фуллкруга на 87-й минуте.
«Вердер» победил со счетом 2:1 и с 17 очками настиг «Баварию» на третьем месте в таблице. Его соперник набрал на два балла меньше.
Протокол игры
|18'Дукш Марвин (0:1)
|(1:1) Даббур Мунас32'
|87'Фуллкруг Никлас (1:2)
Бауманн Оливер•Кабак Озан• 90'Фогт Кевин• 72'Нсоки Стенли•Сков Роберт66' (Кадержабек Павел (66') •Анхелиньо Хосе89' (Ларсен Якоб-Бруун (89') •Прёмель Гриша•Гайгер Деннис 8'88' (Штиллер Анджело (88') •Крамарич Андрей66' (Рюттер Жоржиньо (66') •Баумгартнер Кристоф•Даббур Мунас
Павленка Иржи•Штарк Никлас•Велькович Милош•Фридль Марко• 45'Вайзер Митчелл•Юнг Антони75' (Бьюкенен Ли (75') •Шмид Романо90' (Пипер Амос (90') •Гросс Кристиан90' (Стаге Йенс (90') •Груев Илия 44'59' (Биттенкорт Леонардо (59') •Фуллкруг Никлас•Дукш Марвин
07 октября. Стадион "Презеро Арена".
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