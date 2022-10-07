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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фердинанд - о Беллингеме: «Лэмпард и Джеррард не показывали такой игры в 19 лет»

07 Октября 2022 • 11:18 Комментировать

Легендарный английский защитник Рио Фердинанд поделился мнением об уровне игры полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«У него впечатляющие способности в таком юном возрасте. Например, Лэмпард, Джеррард или Скоулз не показывали такого в 19 лет. Но Джуду предстоит доказать свой высокий уровень на длительном отрезке карьеры. Сейчас он уже играет на уровне капитана команды», - передает слова Фердинанда BT Sport.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Боруссию» восемь матчей в чемпионате Германии, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Рио Фердинанд Джуд Беллингем
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