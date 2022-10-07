«Атлетико» нашёл нового форварда в Бундеслиге

Французский форвард Маркус Тюрам, который выступает в Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию», может переехать на Пиренеи. У нападающего есть вариант трудоустройства в одном из топ-клубов Ла Лиги.

Как информирует Todofichajes, оформить трансфер 25-летнего футболиста собирается мадридский «Атлетико». Боссы «матрасников» рассчитывают подписать Тюрама летом следующего года, когда у него истечет срок действия контракта.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Маркус забил четыре гола и отдал два ассиста в восьми матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро.