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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Азмун может не сыграть на чемпионате мира

06 Октября 2022 • 19:29 Комментировать

Нападающий «Байера» Сердар Азмун травмировался во время разминки перед матчем Лиги чемпионов против «Порту». Как сообщает Tasnim News, на восстановление от полученной травмы икроножной мышцы форварду понадобится как минимум шесть недель. Таким образом, Азмун может не сыграть на чемпионате мира в Катаре.

В 11 матчах за «Байер» в сезоне 2022/2023 Сердар Азмун отметился двумя результативными передачами.

В России Сердар Азмун известен по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

На чемпионате мира сборная Ирана выступит в одной группе с командами США, Уэльса и Англии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сердар Азмун
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