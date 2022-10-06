Уткин отреагировал на назначение Алонсо главным тренером «Байера»

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал назначение испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера леверкузенского «Байера».

«Алонсо - один из моих любимых футболистов, а теперь он принял Леверкузен. Можно последить за этим. А ведь мог «Байер» и Циннбауэра подождать, правда? Скоро ведь уже…» - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

О назначении Алонсо главным тренером немецкого коллектива было объявлено вчера, 5 октября. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2024 года. У руля команды Хаби сменил Херардо Сеоане.

«Байер» провально начал новый сезон Бундеслиги. Команда набрала всего пять очков и занимает предпоследнее место в таблице.