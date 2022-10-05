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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бенитес хочет поработать в Бундеслиге

05 Октября 2022 • 20:02 Комментировать

Бывший наставник «Ливерпуля», «Наполи» и даже мадридского «Реала», 62-летний Рафаэль Бенитес, признался, что хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге. Ранее в немецком чемпионате Бенитес еще не работал.

- Никогда не работал ранее в Германии. Но мне нравятся немцы, мне нравится их менталитет, профессионализм. Мне нравятся немецкие клубы, Бундеслига, мне нравится, как там поставлено все с финансовой точки зрения, - цитирует Бенитеса немецкое издание Kicker.

Последним клубом Бенитеса оказался английский «Эвертон», из которого он был уволен 16 января 2022 года. С тех пор он остается без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Бундеслига
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