Бенитес хочет поработать в Бундеслиге

Бывший наставник «Ливерпуля», «Наполи» и даже мадридского «Реала», 62-летний Рафаэль Бенитес, признался, что хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге. Ранее в немецком чемпионате Бенитес еще не работал.

- Никогда не работал ранее в Германии. Но мне нравятся немцы, мне нравится их менталитет, профессионализм. Мне нравятся немецкие клубы, Бундеслига, мне нравится, как там поставлено все с финансовой точки зрения, - цитирует Бенитеса немецкое издание Kicker.

Последним клубом Бенитеса оказался английский «Эвертон», из которого он был уволен 16 января 2022 года. С тех пор он остается без работы.