Виндхорст хочет продать акции «Герты»

Немецкий предприниматель Ларс Виндхорст хочет уйти из берлинской «Герты».

По сведениям GGFN, ранее бизнесмен вложил в клуб 374 миллиона евро.

Уход Виндхорста из клуба связывают с сообщениями Financial Times о том, что ранее он нанимал частную израильскую разведывательную компанию с целью свержения тогдашнего президента клуба Вернера Гегенбауэра.

На текущий момент «Герта» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, одержав лишь одну победу в восьми матчах.

Следующую игру берлинская команда проведёт девятого октября. Соперником «бело-голубых» станет «Фрайбург».