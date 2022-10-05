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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Работники кухни «Баварии» не вышли на работу в знак протеста

05 Октября 2022 • 14:56 Комментировать

В «Баварии» возникли некоторые проблемы. Как сообщает на своих страницах Bild, некоторые работники кухни мюнхенского клуба не вышли на работу в знак протеста. Дело в том, что они уже два месяца не получали денег за свой труд.

«Бавария» переводит деньги звёздному шеф-повару Альфонсу Шубеку, а точнее – его компании. Дальше средства отправляются работникам кухни. Однако Шубек обвиняется в уклонении от уплаты налогов, поэтому его счета были заморожены. Именно из-за этого деньги не доходят до ряда сотрудников.

По данным Bild, в настоящий момент «Бавария» активно решает проблемный вопрос.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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