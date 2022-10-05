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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

05 Октября 2022 • 07:42 Комментировать

Сенегальский форвард Садио Мане, выступающий в чемпионате Германии за мюнхенскую «Баварию», высказался о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Бензема заслужил эту награду. Я рад за Карима», - передает слова африканца Canal+.

Напомним, что 34-летний французский голеадор является явным фаворитом на получение «Золотого мяча».

В минувшем сезоне Бензема вместе с «королевским» клубом стал триумфатором Лиги чемпионов и Ла Лиги. В обоих турнирах Карим выиграл бомбардирскую гонку.

В текущем розыгрыше чемпионате Испании нападающий провел пять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карим Бензема Садио Мане
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