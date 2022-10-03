«Айнтрахт» хочет сохранить двух лидеров команды в составе

Руководство франкфуртского «Айнтрахта» хочет сохранить в своём составе лидеров команды Эвана Ндика и Даита Камада.

По информации Sky Sport, оба футболиста уже получили предложения от боссов текущего обладателя Лиги Европы. Сообщается, что игроки могут продлить контракт в любой момент на срок до 2025 года, что сделает их самыми высокооплачиваемыми футболистами «Айнтрахта».

Несмотря на это, руководство франкфуртского клуба не планирует сохранить этих игроков любой ценой, поэтому готовы отпустить их в качестве свободных агентов уже следующим летом.

По слухам, в услугах Ндика заинтересованы «Ювентус» и «Рома», а Камада летом входил в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Севильи».

