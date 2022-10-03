​В Германии футболист отправился в нокаут после удара головой о стену

В матче Региональной лиги Германии произошёл неприятный эпизод. Футболист Денис Йепель бежал за мячом на левом фланге атаки, но не успевал сохранить его в пределах футбольного поля. Йепель сыграл грамотно – игрок успел выбить мяч за боковую линию, чтобы соперники вбрасывали аут, а не выбивали мяч ударом от ворот. Впрочем, из-за набора достаточно высокой скорости и мокрого покрытия около поля Йепель не успел сразу затормозить. Как следствие игрок «Хеми Лейпцига» ударился головой о стену и оказался в нокауте. К счастью, в настоящий момент здоровью футболиста ничего не угрожает, пишут местные СМИ.