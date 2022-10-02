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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» вдесятером вырвал победу в матче с «Шальке»

02 Октября 2022 • 20:27 Комментировать
Шальке 04
2:3
Аугсбург
окончен

«Аугсбург» набирает ход в чемпионате Германии и после победы над «Баварией» одолел и «Шальке». «Кобальтовые» играли дома и к середине первого тайма пропустили дважды от Эрмедина Демировича. Тем не менее, они смогли отыграться, а с 70-й минуты вовсе играли в большинстве. Однако в такой ситуации «Аугсбург» смог вырвать победу после удара Андре Хана (3:2) и вышел на 8-10 место с 12 очками в активе. У соперника четвертое место с конца и 6 баллов.

Протокол игры  
Шальке 042:3Аугсбург
  9'Демирович Эрмедин (0:1)
  21'Демирович Эрмедин (0:2)
(1:2) Теродде Симон33'  
(2:2) Краусс Том63'  
  77'Хан Андре (2:3)
Шволов АлександерМатричани Хеннинг 67' (Айдин Мехмет ( 67') Ван дер Берг Сепп 53' (Граймль Лео ( 53') Йосида МайяОуведжан Томас 81' (Караман Кенан ( 81') Бюльтер Мариус  34' 46' (Саласар Родриго ( 46') Краусс ТомФлик ФлорианДрекслер Доминик 81' (Мор Тобиас ( 81') Полтер СебастьянТеродде Симон  34'
Запасные: Латца ДанниЛарссон ДжорданКрал АлексФерманн Ральф
Гикевич РафалГумни Роберт  74'Бауэр Максимилиан  30'Гоувелеув ДжеффриИаго ЛопесХан АндреГруэсо КарлосРеджбекай ЭлвисДемирович Эрмедин  73' 84' (Педерсен Мадс ( 84') Нидерлехнер Флориан  68' 72' (Йенсен Фредрик ( 72') Бериша Мергим  34'  70'
Запасные: Фрамбергер РафаэльВинтер ФредерикПетков ЛукасВаргас РубенКалиджиури ДаниэльКляйн ДаниэльМайер Арне
02 октября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

Видео

0:1. Гол Эрмедина Демировича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Эрмедина Демировича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Эрмедина Демировича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Эрмедина Демировича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Симона Теродде (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Симона Теродде (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:2. Гол Тома Краусса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:2. Гол Тома Краусса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:3. Гол Андре Хана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:3. Гол Андре Хана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Шальке 04
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окончен Герта 1:1 Хоффенхайм 4.05 2.30 2.70
окончен Шальке 04 2:3 Аугсбург 1.92 3.70 3.90
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