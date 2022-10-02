«Аугсбург» вдесятером вырвал победу в матче с «Шальке»

«Аугсбург» набирает ход в чемпионате Германии и после победы над «Баварией» одолел и «Шальке». «Кобальтовые» играли дома и к середине первого тайма пропустили дважды от Эрмедина Демировича. Тем не менее, они смогли отыграться, а с 70-й минуты вовсе играли в большинстве. Однако в такой ситуации «Аугсбург» смог вырвать победу после удара Андре Хана (3:2) и вышел на 8-10 место с 12 очками в активе. У соперника четвертое место с конца и 6 баллов.

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