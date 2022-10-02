«Аугсбург» вдесятером вырвал победу в матче с «Шальке»

«Аугсбург» набирает ход в чемпионате Германии и после победы над «Баварией» одолел и «Шальке». «Кобальтовые» играли дома и к середине первого тайма пропустили дважды от Эрмедина Демировича. Тем не менее, они смогли отыграться, а с 70-й минуты вовсе играли в большинстве. Однако в такой ситуации «Аугсбург» смог вырвать победу после удара Андре Хана (3:2) и вышел на 8-10 место с 12 очками в активе. У соперника четвертое место с конца и 6 баллов.
Протокол игры
|9'Демирович Эрмедин (0:1)
|21'Демирович Эрмедин (0:2)
|(1:2) Теродде Симон33'
|(2:2) Краусс Том63'
|77'Хан Андре (2:3)
Шволов Александер•Матричани Хеннинг67' (Айдин Мехмет (67') •Ван дер Берг Сепп53' (Граймль Лео (53') •Йосида Майя•Оуведжан Томас81' (Караман Кенан (81') •Бюльтер Мариус 34'46' (Саласар Родриго (46') •Краусс Том•Флик Флориан•Дрекслер Доминик81' (Мор Тобиас (81') •Полтер Себастьян•Теродде Симон 34'
Запасные: Латца Данни•Ларссон Джордан•Крал Алекс•Ферманн Ральф
Гикевич Рафал•Гумни Роберт• 74'Бауэр Максимилиан• 30'Гоувелеув Джеффри•Иаго Лопес•Хан Андре•Груэсо Карлос•Реджбекай Элвис•Демирович Эрмедин 73'84' (Педерсен Мадс (84') •Нидерлехнер Флориан 68'72' (Йенсен Фредрик (72') •Бериша Мергим 34' 70'
02 октября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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