Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гладбахская «Боруссия» временно осталась без тренера – у Фарке коронавирус

02 Октября 2022 • 16:44 Комментировать
Боруссия М
...
Кёльн
09.10 16:30

Пандемия коронавируса, похоже, набирает новые обороты. Очередным заражённым в мире футбола стал главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке. О том, что 45-летний специалист сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время «Боруссии» придётся обходиться без присутствия главного тренера.

Стоит сказать, что в начале 2022 года Даниэль Фарке возглавил «Краснодар». Впрочем, немец покинул российский клуб в начале весны, не проведя у руля команды и одного матча.

«Боруссию» Даниэль Фарке принял летом. В 9 играх под руководством этого тренера «жеребцы» добились четырёх побед при трёх ничьих и двух поражениях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Даниэль Фарке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М КЁЛЬН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 59 минута Герта 1:1 Хоффенхайм 3.00 3.75 2.26
02.10  18:30 Шальке 04 ... Аугсбург 2.13 3.65 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
16:44 · Германия. Бундеслига
​Гладбахская «Боруссия» временно осталась без тренера – у Фарке коронавирус
16:35 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил единоличный рекорд второй Бундеслиги
11:32 · Германия. Бундеслига
Агент Лунёва: «Байер» беспомощный до умопомрачения»
11:01 · Германия. Бундеслига
Вернер вошёл в историю «РБ Лейпцига» с бомбардирским достижением
07:07 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» поборются за восходящую звезду немецкого футбола
01 Октября
23:31 · Германия. Бундеслига
Дини: «Беллингем не откажет «Реалу»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Нкунку прошёл медосмотр для «Челси», а не по личным причинам
21:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» забил 5 мячей в ворота гладбахской «Боруссии»
21:02 · Германия. Бундеслига
Мане: «В детстве смотрел только Лигу чемпионов»
20:42 · Германия. Бундеслига
Мане – об адаптации в «Баварии»: «Всё складывается хорошо»
19:27 · Англия. Премьер-лига
Сразу несколько топ-клубов претендуют на защитника «Байера» Инкапье
19:09 · Германия. Бундеслига
​Мюллер и Киммих заболели коронавирусом
18:33 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» на 90-й минуте вырвал победу в матче со «Штуттгартом»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» притормозил «Унион»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» настиг «Унион» на первом месте
Все новости
Рекомендуем