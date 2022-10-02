​Гладбахская «Боруссия» временно осталась без тренера – у Фарке коронавирус

Пандемия коронавируса, похоже, набирает новые обороты. Очередным заражённым в мире футбола стал главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке. О том, что 45-летний специалист сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время «Боруссии» придётся обходиться без присутствия главного тренера.

Стоит сказать, что в начале 2022 года Даниэль Фарке возглавил «Краснодар». Впрочем, немец покинул российский клуб в начале весны, не проведя у руля команды и одного матча.

«Боруссию» Даниэль Фарке принял летом. В 9 играх под руководством этого тренера «жеребцы» добились четырёх побед при трёх ничьих и двух поражениях.