«Реал» и «Бавария» поборются за восходящую звезду немецкого футбола

Перспективный полузащитник Флориан Вирц, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов. Согласно информации Calciomercato, побороться за 19-летнего футболиста собираются мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

В настоящий момент талантливый игрок находится в лазарете «фармацевтов» из-за травмы крестообразных связок. В общей сложности он провел за команду из Леверкузена 78 поединков, в которых забил 19 мячей и сделал 22 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.