Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Бавария» поборются за восходящую звезду немецкого футбола

02 Октября 2022 • 07:07 Комментировать

Перспективный полузащитник Флориан Вирц, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов. Согласно информации Calciomercato, побороться за 19-летнего футболиста собираются мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

В настоящий момент талантливый игрок находится в лазарете «фармацевтов» из-за травмы крестообразных связок. В общей сложности он провел за команду из Леверкузена 78 поединков, в которых забил 19 мячей и сделал 22 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Бавария Флориан Вирц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  16:30 Герта ... Хоффенхайм 3.00 3.75 2.26
02.10  18:30 Шальке 04 ... Аугсбург 2.13 3.65 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
07:07 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» поборются за восходящую звезду немецкого футбола
01 Октября
23:31 · Германия. Бундеслига
Дини: «Беллингем не откажет «Реалу»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Нкунку прошёл медосмотр для «Челси», а не по личным причинам
21:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» забил 5 мячей в ворота гладбахской «Боруссии»
21:02 · Германия. Бундеслига
Мане: «В детстве смотрел только Лигу чемпионов»
20:42 · Германия. Бундеслига
Мане – об адаптации в «Баварии»: «Всё складывается хорошо»
19:27 · Англия. Премьер-лига
Сразу несколько топ-клубов претендуют на защитника «Байера» Инкапье
19:09 · Германия. Бундеслига
​Мюллер и Киммих заболели коронавирусом
18:33 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» на 90-й минуте вырвал победу в матче со «Штуттгартом»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» притормозил «Унион»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» настиг «Унион» на первом месте
18:27 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» одержал волевую победу в матче с дортмундской «Боруссией»
18:26 · Германия. Бундеслига
Дубли Вернера и Нкунку позволили «РБ Лейпцигу» разгромить аутсайдера
16:08 · Германия. Бундеслига
​Беллингем впервые будет капитаном «Боруссии»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Все новости
Рекомендуем