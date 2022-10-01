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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Мюллер и Киммих заболели коронавирусом

01 Октября 2022 • 19:09 Комментировать

«Бавария» потеряла двух футболистов – Томас Мюллер и Йозуа Киммих в субботу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Отмечается, что Мюллер и Киммих не имеют симптомов болезни. Тем не менее, какое-то время футболисты проведут в домашней изоляции.

В пятницу вечером «Бавария» разгромила на своём поле «Байер» со счётом 4:0. Томас Мюллер стал автором одного из голов. Теперь мюнхенцы готовятся к игре Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, за которой последует принципиальное противостояние с дортмундской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Йозуа Киммих
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