​Мюллер и Киммих заболели коронавирусом

«Бавария» потеряла двух футболистов – Томас Мюллер и Йозуа Киммих в субботу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Отмечается, что Мюллер и Киммих не имеют симптомов болезни. Тем не менее, какое-то время футболисты проведут в домашней изоляции.

В пятницу вечером «Бавария» разгромила на своём поле «Байер» со счётом 4:0. Томас Мюллер стал автором одного из голов. Теперь мюнхенцы готовятся к игре Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, за которой последует принципиальное противостояние с дортмундской «Боруссией».