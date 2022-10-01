Мусиала: «Бавария» ещё не вышла из кризиса»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала пообщался с журналистами после разгромной победы над леверкузенским «Байером» в восьмом туре чемпионата Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна выиграли со счетом 4:0.

«Бавария» хочет только побеждать, мы должны быть номером один. В прошедшем матче команда продемонстрировала это. Мы отлично сыграли и правильно действовали в завершающей стадии. Именно так нужно играть и в следующих поединках. При этом хочу отметить, что мы еще не полностью преодолели кризис», - приводит слова Джамала клубная пресс-служба.

Благодаря вчерашней победе «Бавария» набрала 15 баллов и поднялась на второе место в таблице.