Нойер: «Бавария» возвращается на правильный путь»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о крупной победе над леверкузенским «Байером» (4:0) в матче очередного тура немецкой Бундеслиги.

«Мы показали правильную реакцию на свои последние результаты в чемпионате. «Бавария» продемонстрировала, что возвращается на правильный путь. Мы должны продолжать в том же духе. Именно так нужно сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Виктории». После этого мы с отличным настроем поедем в Дортмунд за победой», - цитирует Мануэля пресс-служба клуба.

Матч с «Викторией» состоится 4 октября, а встреча против «Боруссии» запланирована на 8 октября.