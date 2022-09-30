Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гонсало Кастро объявил о завершении карьеры

30 Сентября 2022 • 08:28 Комментировать

Немецкий вингер Гонсало Кастро принял решение о завершении игровой карьеры. В июне игроку исполнилось 35 лет.

Последнее время опытный футболист находился в статусе свободного агента. Последним его местом работы была «Арминия». До этого он также отметился выступлениями за «Штуттгарт», леверкузенский «Байер» и дортмундскую «Боруссию». В общей сложности атакующий полузащитник провел в Бундеслиге 421 встречу, записав на свой счет 38 забитых мячей и 80 результативных передач.

В составе национальной команды Германии Гонсало сыграл пять поединков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Кастро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.09  21:30 Бавария ... Байер Л 1.35 6.00 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
08:28 · Германия. Бундеслига
Гонсало Кастро объявил о завершении карьеры
01:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» достиг принципиальной договорённости со звездой Бундеслиги 2
29 Сентября
23:35 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о целях «Баварии» на сезон
22:09 · Германия. Бундеслига
Матараццо - о Загаду: «Он хочет выигрывать матчи даже на тренировках, это передаётся парням»
21:50 · Германия. Бундеслига
Наставник «Боруссии» Дортмунд поделился обновлённой информацией о травме Ройса
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» переключится на хавбека сборной Аргентины, если не сможет купить Беллингема 1
20:20 · Германия. Бундеслига
Розе: «Мы не набрали достаточно очков в Бундеслиге и Лиге чемпионов, теперь нам нужно наверстать упущенное»
15:43 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, считает ли «Унион» Берлин претендентом на титул в этом сезоне
15:36 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Байер» тоже находится в сложной ситуации, матч будет интересным»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ещё не принял решению по своему будущему
12:47 · Германия. Бундеслига
Мане готов сыграть в матче с «Байером»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои – о возвращении в «Челси» в январе: «От меня ничего не зависит»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои рассказал, чего хочет достичь в «Байере»
10:24 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Нас ещё ждёт большой успех под руководством Нагельсманна»
10:13 · Германия. Бундеслига
Нюбель: «Нет смысла возвращаться в «Баварию», пока там Нойер»
Все новости
Рекомендуем