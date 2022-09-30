Гонсало Кастро объявил о завершении карьеры

Немецкий вингер Гонсало Кастро принял решение о завершении игровой карьеры. В июне игроку исполнилось 35 лет.

Последнее время опытный футболист находился в статусе свободного агента. Последним его местом работы была «Арминия». До этого он также отметился выступлениями за «Штуттгарт», леверкузенский «Байер» и дортмундскую «Боруссию». В общей сложности атакующий полузащитник провел в Бундеслиге 421 встречу, записав на свой счет 38 забитых мячей и 80 результативных передач.

В составе национальной команды Германии Гонсало сыграл пять поединков.