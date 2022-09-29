Матараццо - о Загаду: «Он хочет выигрывать матчи даже на тренировках, это передаётся парням»

Наставник «Штуттгарта» Пеллегрино Матараццо рассказал об игроке своей команды Дан-Акселе Загаду перед гостевым поединком с «Вольфсбургом».

«Он приносит спокойствие в то, что делает, умеет читать игру, у него очень хорошая левая нога, и он может правильно использовать свое тело. Что мне также нравится, так это индивидуальность, которую он привносит в тренировочный процесс. Он хочет выигрывать матчи даже на тренировках, это передаётся парням», - цитирует специалиста GGFN.

Матч «Вольфсбург» - «Штуттгарт» состоится в субботу, 1 октября. Начало игры - в 16:30.