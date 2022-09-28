«Унион» продлил контракт с главным тренером

Руководство неожиданного лидера немецкой Бундеслиги «Униона» решило наградить новым контрактом главного тренера Урса Фишера.

Как сообщает официальный сайт клуба, помимо наставника продлено соглашение и его помощника Маркуса Хоффмана. Подробности сделок не разглашаются. Напомним, что Фишер стал у руля берлинской команды в 2018 году.

Бывший игрок швейцарской сборной привёл «Унион» к участию в первой более чем за 20 лет еврокубковой кампании, выведя «железных» в Лигу конференций УЕФА. В таблице текущего розыгрыша Бундеслиги «Унион» держит отрыв в два балла от дортмундской «Боруссии». «Бавария» отстаёт от лидера и вовсе на пять очков.

