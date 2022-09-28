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Чемпионат Германии. Бундеслига

Райс – о Беллингеме: «Иметь полный набор навыков — это непросто»

28 Сентября 2022 • 14:25 Комментировать

Хавбек английской национальной команды Деклан Райс рассказал о своём партнере по сборной Джуде Беллингеме.

«Не думаю, что когда-либо читал игру так же хорошо, как он в свои 19 лет. Я наблюдаю за многими молодыми игроками в клубе и по всему миру. Иметь полный набор навыков — это непросто. Как мне кажется, он это понимает», – заявил полузащитник «Вест Хэма», чьи слова цитирует Mirror.

Райс отметил, что ему легко играть вместе с Беллингемом, а также выразил надежду, что Джуд станет главной звездой английского футбола на следующие 15 лет.

Напомним, что Беллингем выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2020 года. По слухам, мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть 19-летнего футболиста в своих рядах уже следующим летом.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Деклан Райс Джуд Беллингем
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