Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Роббен высказался о своём будущем

26 Сентября 2022 • 19:18 Комментировать

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен ответил на вопрос о своём будущем.

Роббен сказал De Telegraaf, что его жена работает два раза в неделю, поэтому на это время он становится домработницей, что касается работы в «Би Кейк» U15, то приятно заниматься таким делом, оставаясь в футболе.

Экс-игрок заявил, что на данный момент его все устраивает, но через пять лет он может стать главным тренером, техническим директором или менеджером в супермаркете.

Напомним, нидерландец завершил игровую карьеру в июле 2021 года. Он выступал за «Челси», «Реал», ПСВ и «Баварию». Последним клубом Роббена стал «Гронинген».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арьен Роббен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
19:18 · Германия. Бундеслига
Роббен высказался о своём будущем
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» включился в борьбу за форварда с ценником в 80 млн евро слухи
15:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн намерен отказаться от предложений «Баварии» и «Челси», продлив контракт с «Тоттенхэмом»
15:25 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» не нужен Влахович
12:57 · Германия. Бундеслига
Слухи о переходе Мукоко в «Баварию» не соответствуют действительности
11:56 · Германия. Бундеслига
Беллингем – главная цель «Реала» на следующее трансферное окно
11:20 · Германия. Бундеслига
Лам рассказал, в чём проблема «Баварии»
06:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал трансферную цель с ценником 93 миллиона евро
00:39 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» знают, за счёт чего могут переманить Кейна из «Тоттенхэма»
25 Сентября
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» считает Кейна идеальным нападающим
22:29 · Германия. Бундеслига
Хаттон: «Беллингем стоит 147 млн евро»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Беллингем может остаться в «Боруссии» Дортмунд до 2024 года, на игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль»
17:46 · Германия. Бундеслига
​Павар рассказал о депрессии во время изоляции
11:13 · Германия. Бундеслига
Баллак назвал неожиданного претендента на чемпионство в Бундеслиге
07:17 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич обсудил с Нагельсманном результаты «Баварии»
Все новости
Рекомендуем