Роббен высказался о своём будущем

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен ответил на вопрос о своём будущем.

Роббен сказал De Telegraaf, что его жена работает два раза в неделю, поэтому на это время он становится домработницей, что касается работы в «Би Кейк» U15, то приятно заниматься таким делом, оставаясь в футболе.

Экс-игрок заявил, что на данный момент его все устраивает, но через пять лет он может стать главным тренером, техническим директором или менеджером в супермаркете.

Напомним, нидерландец завершил игровую карьеру в июле 2021 года. Он выступал за «Челси», «Реал», ПСВ и «Баварию». Последним клубом Роббена стал «Гронинген».