​«Баварии» не нужен Влахович

После продажи Роберта Левандовски «Барселоне» «Баварии», возможно, было бы логично подписать классического центрального нападающего. Отсюда и слухи, связывающие мюнхенский клуб то с Гарри Кейном, то с Душаном Влаховичем. Впрочем, «Бавария» не проявляет интерес к сербскому форварду из «Ювентуса». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Кристиан Фальк.

22-летний Душан Влахович оказался в «Ювентусе» в конце января текущего года. С тех пор серб провёл за «старую синьору» 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Душана Влаховича в 85 миллионов евро.