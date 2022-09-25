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Чемпионат Германии. Бундеслига

Баллак назвал неожиданного претендента на чемпионство в Бундеслиге

 
25 Сентября 2022 • 11:13 Комментировать

Известный в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак высказался о старте сезона в чемпионате Германии. После семи сыгранных туров лидером турнира является берлинский «Унион».

«Очень самонадеянно говорить о возможном чемпионстве «Униона». Тем более, если есть такой грозный конкурент, как «Бавария». Но можно же помечтать. Почему нет? В футболе возможно все. Вспомните пример «Кайзерслаутерна» или относительно недавний триумф «Лестера» в АПЛ», - передает слова Баллака Sportbild.

«Унион» идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на два балла. Идущая пятой «Бавария» отстает от лидера на пять пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаэль Баллак Унион Берлин
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