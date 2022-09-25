Салихамиджич обсудил с Нагельсманном результаты «Баварии»

Между спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и наставником команды Юлианом Нагельсманном состоялся разговор, в ходе которого они обсудили неудачный старт мюнхенского гранда в новом сезоне чемпионата Германии.

«Мы обсудили все аспекты, которые касаются старта сезона. Были и положительные моменты во всем этом. В некоторых матчах команда показывала хорошую игру, забивала много мячей. У нас две победы в группе Лиги чемпионов. После перерыва на матчи сборных «Бавария» станет сильнее. Жду этого с нетерпением», - приводит слова функционера Eurosport.

После семи туров «Бавария» набрала 12 баллов и занимает лишь пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.