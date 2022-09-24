«Реал» нашёл нового форварда

Нападающий Юссуфа Мукоко, выступающий в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Как стало известно Todofichajes, 17-летний форвард попал в сферу интересов мадридского «Реала». «Королевский» клуб планирует заполучить талантливого футболиста летом следующего года, когда у него истечет срок действия трудового соглашения со «шмелями». Текущая трансферная стоимость Мукоко оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги нападающий сыграл за дортмундскую команду шесть матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.