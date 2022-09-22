В прессе продолжает появляться информация о недовольстве игроков «Баварии» методами Юлиана Нагельсманна. Как сообщает немецкий Sky, часть команды недовольна схемой 4-2-2-2, которую часто использует тренер в этом сезоне.

Ранее в руководстве «Баварии» заявили, что планов по смене главного тренера на сегодняшний день нет. При этом в четырёх последних турах Бундеслиги команда не побеждала (три ничьи и поражение). На текущий момент мюнхенцы располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата.

В «Баварии» появилась необычная претензия к Нагельсманну