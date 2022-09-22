Бывший защитник сборной Бразилии и «Боруссии Дортмунд» Эванилсон в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями о Роналдо, которому сегодня исполнилось 46 лет.

«Главное впечатление о нём – это Кубок Америки 1999 года, который мы выиграли. Он и Ривалдо забили тогда по 5 голов, а Роналдо стал лучшим игроком турнира. Он феноменален, с ним было играть одно удовольствие. А вот играть против него на тренировках было настоящей пыткой. Хорошо, что он не всегда тренировался в полную силу. Это я ощутил, когда встретился с ним на поле в Лиге Чемпионов. Я играл за «Боруссию», а он за «Реал». Тогда мы проиграли, а он забил».

Это самый сильный игрок, с которым вы играли?

«Определённо да, он волшебник, творил на поле невероятные вещи. Очень жаль, что Роналдо не раскрыл свой потенциал даже наполовину. Думаю, с нынешним уровнем медицины он бы забирал один «Золотой мяч» за другим».

Есть ли сейчас в мире игрок, похожий на Роналдо?

«Великие игроки уникальны. Нет футболистов похожих не только на Роналдо, но и на Пеле, Роналдиньо, Зико и других великих мастеров».