В последних матчах чемпионата Германии «Бавария» то и дело теряла очки. В руководстве мюнхенского клуба не планируют увольнять тренера, о чём уже было заявлено. Между тем, немецкий Bild рассказывает о необычной претензии к Нагельсманну. По данным источника, внутри клуба людям не нравится, как Нагельсманн одевается.

«Нагельсманн должен понимать, что это футбол, а не шоу-бизнес», - передаёт источник настроения в «Баварии».

Отмечается, что Юлиан Нагельсманн придерживается правил и носит одежду от спонсоров. При этом тренер предпочитает строгим костюмам более трендовые, если можно так выразиться, вещи.