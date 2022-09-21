Нкунку рассказал, сколько раз его звали в «Баварию»

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку пообщался с немецкими представителями СМИ. В ходе разговора футболист ответил, сколько раз его приглашали в мюнхенскую «Баварию».

«Сколько раз Нагельсманн звал меня в «Баварию»? Ни разу», - передает слова французского футболиста Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник провел семь матчей и забил четыре гола (один – с пенальти).

Нкунку защищает цвета «быков» с июля 2019 года. Контракт француза рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.