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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку рассказал, сколько раз его звали в «Баварию»

 
21 Сентября 2022 • 10:56 Комментировать

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку пообщался с немецкими представителями СМИ. В ходе разговора футболист ответил, сколько раз его приглашали в мюнхенскую «Баварию».

«Сколько раз Нагельсманн звал меня в «Баварию»? Ни разу», - передает слова французского футболиста Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник провел семь матчей и забил четыре гола (один – с пенальти).

Нкунку защищает цвета «быков» с июля 2019 года. Контракт француза рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Кристофер Нкунку
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