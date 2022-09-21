Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» приняли решение по Нагельсманну

 
21 Сентября 2022 • 08:18 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» пока не рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает The Atlantic.

Как стало известно источнику, в клубе недовольны результатами команды в чемпионате Германии, но при этом не винят во всех неудачах Нагельсманна. Боссы считают, что вина лежит на которых игроках, которые не лучшим образом подходят к исполнению своих обязанностей.

В последних четырех матчах Бундеслиги «Бавария» не одержала ни одной победы. После семи проведенных туров подопечные Нагельсманна набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
08:18 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» приняли решение по Нагельсманну
08:11 · Германия. Бундеслига
Тухель готов возглавить «Баварию»
20 Сентября
19:22 · Германия. Бундеслига
​Гравенберх – о своём положении в «Баварии»: «Честно говоря, я разочарован»
19:17 · Германия. Бундеслига
​«Зальцбург» опроверг переход Фройнда в «Челси»
16:40 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт: «В плане философии «Бавария» ближе к сборной Голландии, чем «Ювентус»
15:26 · Германия. Бундеслига
Де Лихт – о переходе в «Баварию»: «Думаю, я сделал шаг вперёд»
14:45 · Германия. Бундеслига
«Сейчас я кое-что сделал бы по-другому» – Флик вспомнил о своём уходе из «Баварии»
14:39 · Германия. Бундеслига
Флик прокомментировал кризис «Баварии» в Бундеслиге
14:26 · Германия. Бундеслига
Коман близок к возвращению в строй после травмы
13:49 · Германия. Бундеслига
Маттеус не видит причин назначать Тухеля в «Баварию»
10:58 · Германия. Бундеслига
Левандовски признался, что переход в «Барселону» повысил его самооценку
10:03 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, чем Ла Лига отличается от Бундеслиги
09:43 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Не хотел возвращаться на «Альянц Арену» так быстро»
09:36 · Германия. Бундеслига
Флик раскритиковал решение провести чемпионат мира в Катаре
09:28 · Германия. Бундеслига
Госенс удивлён кризисом «Баварии» в Бундеслиге
Все новости
Рекомендуем