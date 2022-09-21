В «Баварии» приняли решение по Нагельсманну

Руководство мюнхенской «Баварии» пока не рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает The Atlantic.

Как стало известно источнику, в клубе недовольны результатами команды в чемпионате Германии, но при этом не винят во всех неудачах Нагельсманна. Боссы считают, что вина лежит на которых игроках, которые не лучшим образом подходят к исполнению своих обязанностей.

В последних четырех матчах Бундеслиги «Бавария» не одержала ни одной победы. После семи проведенных туров подопечные Нагельсманна набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.