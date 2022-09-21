Тухель готов возглавить «Баварию»

Немецкий специалист Томас Тухель готов возглавить мюнхенскую «Баварию», об этом стало известно журналистам Bild.

Согласно данным источника, экс-наставник лондонского «Челси» не планирует делать перерыв в карьере и готов к новому вызову. Ради подписания контракта с чемпионом Германии Тухель готов пойти на уступки в заработной плате. При этом отмечается, что переговоров между сторонами пока не было.

«Бавария» под руководством Юлиана Нагельсманна слабо стартовала в новом розыгрыше чемпионата Германии. Команда набрала 12 очков после семи туров и располагается лишь на пятой строчке в турнирной таблице.