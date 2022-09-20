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​Гравенберх – о своём положении в «Баварии»: «Честно говоря, я разочарован»

 
20 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать

Полузащитник Райан Гравенберх высказался по поводу своего положения в мюнхенской «Баварии». В сезоне 2022/2023 20-летний голландец провёл на поле только 218 минут в восьми матчах.

Напомним, что в летнее трансферное окно Райан Гравенберх перебрался в «Баварию» из «Аякса».

«Я не жалею, что присоединился к «Баварии». Но, честно говоря, я разочарован, потому что хочу играть. Это нормально.

Я должен принять ситуацию, хотя это сложно. Я должен сохранять спокойствие. Надеюсь, что после международного перерыва у меня будет больше игрового времени», - сказал Гравенберх голландскому ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
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