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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Зальцбург» опроверг переход Фройнда в «Челси»

 
20 Сентября 2022 • 19:17 Комментировать

В последние дни спортивного директора «Ред Булл Зальцбурга» Кристофа Фройнда слухи активно связывают с лондонским «Челси». На фоне множества сообщений из СМИ «быки» решили сделать официальное заявление на своём сайте. В нём говорится о том, что Фройнд продолжит работать в «Зальцбурге». Отмечается, что специалист только недавно подписал новый контракт, который рассчитан ещё на четыре года.

Напомним, что новый владелец «Челси» Тодд Бёли недавно привёл на тренерский мостик Грэма Поттера – она сменил Томаса Тухеля. Теперь, судя по всему, босс лондонского клуба ищет спортивного директора.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Кристоф Фройнд
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