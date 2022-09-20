​«Зальцбург» опроверг переход Фройнда в «Челси»

В последние дни спортивного директора «Ред Булл Зальцбурга» Кристофа Фройнда слухи активно связывают с лондонским «Челси». На фоне множества сообщений из СМИ «быки» решили сделать официальное заявление на своём сайте. В нём говорится о том, что Фройнд продолжит работать в «Зальцбурге». Отмечается, что специалист только недавно подписал новый контракт, который рассчитан ещё на четыре года.

Напомним, что новый владелец «Челси» Тодд Бёли недавно привёл на тренерский мостик Грэма Поттера – она сменил Томаса Тухеля. Теперь, судя по всему, босс лондонского клуба ищет спортивного директора.