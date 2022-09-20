Левандовски рассказал, чем Ла Лига отличается от Бундеслиги

Центральный нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски, перешедший минувшим летом в стан «сине-гранатовых» из мюнхенской «Баварии», провел параллель между чемпионатами Испании и Германии.

«В Бундеслиге намного больше атлетизма. Что касается Ла Лиги, то здесь гораздо больше команд стараются играть в техничный футбол. Пока у меня сложилось такое мнением, но вполне возможно, что со временем оно изменится», - приводит слова польского бомбардира Przeglad Sportowy.

34-летний нападающий успешно начал сезон в составе «сине-гранатовых». Роберт отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести играх Ла Лиги.