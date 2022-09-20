Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик раскритиковал решение провести чемпионат мира в Катаре. Напомним, что мировое первенство пройдёт с ноября по декабрь этого года.

«Правильно ли было отдать чемпионат мира Катару? На этот вопрос нужно было ответить намного раньше – и ответ должен был быть нет! Вопросы вызывают права человека, устойчивость и многое другое. Проблем слишком много», – цитирует тренера Süddeutsche Zeitung.

Сборная Германии сыграет на чемпионате мира в группе с такими командами, как Испания, Коста-Рика и Япония. На последнем мундиале в России немцы не вышли из группы, но зато выиграли турнир в 2014 году в Бразилии.