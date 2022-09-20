В «Баварии» назвали причину неудачного старта

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал неудачный старт команды в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги. По итогам семи туров клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

«Четыре игры без побед – удручающий результат. Это явно не то, на что мы и болельщики рассчитывали. В каждом матче команда создает уйму моментов, но не реализует их. Это отображается на наших показателях. Впрочем, сезон только недавно стартовал, у нас есть все для того, чтобы достичь поставленных целей», - передает слова руководителя TZ.

Ранее сообщалось, что из-за неудачного старта сезона «Бавария» может отправить в отставку Юлиана Нагельсманна.