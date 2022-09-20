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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» ответили на вопрос об отставке Нагельсманна

 
20 Сентября 2022 • 06:42 Комментировать

Глава мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался насчет слухов о возможном увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Мы полностью доверяем нынешнему тренерскому штабу и всей нашей команде. После перерыва на матчи сборных «Бавария» продолжит сражаться на максимуме возможностей», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Информация об отставке Нагельсманна появилась после неудачного старта команды в Бундеслиге. «Бавария» не может победить в местном чемпионате на протяжении четырех поединков. В качестве преемника Юлиана назывался экс-тренер «Челси» Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Герберт Хайнер
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