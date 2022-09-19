​«РБ Лейпциг» переманил спортивного директора из гладбахской «Боруссии»

«РБ Лейпциг» посредством своего официального сайта объявил о том, что с 15 декабря текущего года должность спортивного директора клуба займёт Макс Эберл. В настоящий момент он работает на аналогичной должности в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Свой пост Эберл занимает с осени 2008 года.

Стоит напомнить, что недавно «РБ Лейпциг» совершил перестановку на тренерском мостике – Доменико Тедеско сменил Марко Розе.

После семи туров «РБ Лейпциг» занимает только 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч Бундеслиги «быки» проведут в первый день октября – против «Бохума».