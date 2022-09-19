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Чемпионат Германии. Бундеслига

Загаду близок к трансфер в клуб Бундеслиги

 
19 Сентября 2022 • 10:55 Комментировать
Вольфсбург
...
Штуттгарт
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01.10 16:30

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду близок к трансфер в другой клуб из немецкой Бундеслиги на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз в скором времени подпишет контракт со «Штуттгартом».

По сведениям источника, защитник пройдёт медицинское обследование на следующей неделе, после чего поставит подпись под соглашением со «швабами».

Напомним, что летом у Загаду закончился контракт с дортмундской «Боруссией». Ранее защитника связывали с трансфером в итальянскую «Рому», но переход на правах свободного агента так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Боруссия Дортмунд Дан-Аксель Загаду
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ВОЛЬФСБУРГ ШТУТТГАРТ
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