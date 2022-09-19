Загаду близок к трансфер в клуб Бундеслиги

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду близок к трансфер в другой клуб из немецкой Бундеслиги на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз в скором времени подпишет контракт со «Штуттгартом».

По сведениям источника, защитник пройдёт медицинское обследование на следующей неделе, после чего поставит подпись под соглашением со «швабами».

Напомним, что летом у Загаду закончился контракт с дортмундской «Боруссией». Ранее защитника связывали с трансфером в итальянскую «Рому», но переход на правах свободного агента так и не состоялся.