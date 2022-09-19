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Чемпионат Германии. Бундеслига

Голкипер «Хоффенхайма» настиг Шумахера

 
19 Сентября 2022 • 04:30 Комментировать
Хоффенхайм
0:0
Фрайбург
окончен

Голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн настиг Шумахера - но не знаменитого экс-гонщика Формулы-1 Михаэля и даже не его сына Мика (за ними угнаться в принципе проблематично), а Тони Шумахера, того самого, который в 1982 году на испанско чемпионате мира жестко врезался и чуть не убил французского футболиста Патрика Баттистона.

Речь идет о сухих матчах - в заключительном матче седьмого тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фрайбургом» - 0:0. Этот матч стал сотым сухим в карьере Бауманна в Бундеслиге, по этому показателю он и сравнялся с Тони Шумахером, став 17-м голкипером в истории чемпионата, который добрался до такого показателя.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Хоффенхайм Оливер Бауманн Тони Шумахер
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окончен Хоффенхайм 0:0 Фрайбург 2.15 3.70 3.40
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