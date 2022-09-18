«Унион» снова возглавил Бундеслигу, разобравшись с «Вольфсбургом»

В чемпионате Германии опять новый лидер. В седьмом туре «Унион» играл против аутсайдеров из «Вольфсбурга» и легко победил со счётом 2:0. Гости лишь дважды били в сторону ворот, а берлинцы реализовали часть из полутора десятков попыток. Жордан Сибачо забил победный гол в начале второго тайма, а Шеральдо Бекер закрепил успех.
«Унион» на два очка опережает ближайшего конкурента, его соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Сибачо Жордан54'
|(2:0) Бекер Шеральдо77'
Рённов Фредерик•Баумгартль Тимо62' (Торсби Мортен (62') •Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Гисельман Нико•Шефер Андраш76' (Зегуйн Пауль (76') •Хедира Рани•Хаберер Яник62' (Еккель Пауль (62') •Бекер Шеральдо•Сибачо Жордан
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки•Отавио Пауло69' (Герхардт Янник (69') •Сванберг Маттиас60' (Нмеча Феликс (60') •Арнольд Максимилиан•Франич Бартол78' (Паредес Кевин (78') •Брекало Йосип79' (Каминьски Якуб (79') •Нмеча Лукас•Вальдшмидт Лука60' (Мармуш Омар (60')
18 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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