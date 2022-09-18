«Унион» снова возглавил Бундеслигу, разобравшись с «Вольфсбургом»

В чемпионате Германии опять новый лидер. В седьмом туре «Унион» играл против аутсайдеров из «Вольфсбурга» и легко победил со счётом 2:0. Гости лишь дважды били в сторону ворот, а берлинцы реализовали часть из полутора десятков попыток. Жордан Сибачо забил победный гол в начале второго тайма, а Шеральдо Бекер закрепил успех.

«Унион» на два очка опережает ближайшего конкурента, его соперник - второй с конца.

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