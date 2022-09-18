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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» снова возглавил Бундеслигу, разобравшись с «Вольфсбургом»

 
18 Сентября 2022 • 18:24 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Вольфсбург
окончен

В чемпионате Германии опять новый лидер. В седьмом туре «Унион» играл против аутсайдеров из «Вольфсбурга» и легко победил со счётом 2:0. Гости лишь дважды били в сторону ворот, а берлинцы реализовали часть из полутора десятков попыток. Жордан Сибачо забил победный гол в начале второго тайма, а Шеральдо Бекер закрепил успех.

«Унион» на два очка опережает ближайшего конкурента, его соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Унион Берлин2:0Вольфсбург
(1:0) Сибачо Жордан54'  
(2:0) Бекер Шеральдо77'  
Рённов ФредерикБаумгартль Тимо 62' (Торсби Мортен ( 62') Кнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферГисельман НикоШефер Андраш 76' (Зегуйн Пауль ( 76') Хедира РаниХаберер Яник 62' (Еккель Пауль ( 62') Бекер ШеральдоСибачо Жордан
Запасные: Михель СвенПантович МилошРюэрсон ЮлианБехренс КевинХарагути ГенкиГрилль Леннарт
Кастельс КоэнБаку РидлеЛакруа МаксансВан де Вен МиккиОтавио Пауло 69' (Герхардт Янник ( 69') Сванберг Маттиас 60' (Нмеча Феликс ( 60') Арнольд МаксимилианФранич Бартол 78' (Паредес Кевин ( 78') Брекало Йосип 79' (Каминьски Якуб ( 79') Нмеча ЛукасВальдшмидт Лука 60' (Мармуш Омар ( 60')
Запасные: Перван ПаваоФишер КилианГилавоги ЖошуаБорнаув Себастьян
18 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

Видео

1:0. Гол Жордана Сибачо (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Жордана Сибачо (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Шералдо Беккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Шералдо Беккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен Унион Берлин 2:0 Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
Идет 45 минута Бохум 1:0 Кёльн 3.15 3.60 2.25
18.09  20:30 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.24 3.75 3.05
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Сегодня, 18 Сентября
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