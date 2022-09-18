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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кан встал на защиту Нагельсманна и обвинил в плохих результатах футболистов «Баварии»

 
18 Сентября 2022 • 17:22 Комментировать

«Бавария» не побеждала в четырёх последних матчах Бундеслиги, трижды сыграв вничью и один раз проиграв. Такие результаты не могут не тревожить фанатов, поскольку мюнхенцы давно доминируют на внутренней арене. Впрочем, «Бавария» не думает о возможной смене главного тренера. Об этом рассказал Оливер Кан, возглавляющий правление мюнхенского клуба.

«Мы полностью уверены в Юлиане Нагельсманне. Конечно, он обеспокоен, все мы обеспокоены. Но мы уверены в тренере», - сказал Кан Sport1.

В то же время босс «Баварии» раскритиковал футболистов.

«Некоторые игроки, вероятно, считают Бундеслигу второстепенным турниром. Это неприемлемо», - высказался Кан.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Юлиан Нагельсманн
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