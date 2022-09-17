У Нагельсманна 10 побед в матчах с «Аугсбургом» – ни одну другую команду немец чаще не обыгрывал

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн за свою карьеру 10 раз обыгрывал «Аугсбург» во главе трёх разных клубов. Ни одну другую команду немец чаще не обыгрывал.

Напомним, что до прихода в «Баварию» Нагельсманн возглавлял «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». В прошлом сезоне мюнхенцы под руководством Юлиана проиграли «Аугсбургу» на выезде, но зато добыли минимальную победу во втором круге.

«Бавария» в 6 турах Бундеслиги трижды сыграла вничью, вследствие чего располагается на третьем месте в турнирной таблице. Мюнхенцы не смогли выиграть ни один из двух последних матчей в чемпионате Германии.

Матч 7 тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Баварией» стартует сегодня в 16:30 по московскому времени.