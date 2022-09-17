Полузащитник «Хоффенхайма» Диади Самасеку перешёл в «Олимпиакос» на правах годичной аренды.

26-летний малиец защищает цвета немецкого клуба с лета 2019 года. Всего в составе «Хоффенхайма» футболист провёл 86 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее он также выступал за австрийский «Зальцбург».

Напомним, ранее «Олимпиакос» пополнился экс-игроком мадридского «Реала» Хамесом Родригесом и бывшим нападающим «Марселя» Седриком Бакамбу.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Греции «Олимпиакос» расположился на третьей строчке турнирной таблицы с восемью набранными очками в своём активе.