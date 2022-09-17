Азмун получил вызов в сборную Ирана

Иранская национальная сборная по футболу сформировала заявку на предстоящие контрольные поединки в рамках подготовки к чемпионату мира – 2022. В данный список был включен бывший форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун, который сейчас выступает в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер».

Сборной Ирана предстоят спарринги с командами Уругвая (23 сентября) и Сенегала (27 сентября).

Азмун начал вызываться в национальную команду в 2014 году. С тех пор нападающий поучаствовал в 62 поединках, в которых записал на свой счет 40 забитых мячей.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Сердар провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.