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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стоичков советовал «Барселоне» пригласить Альфонсо Дэвиса, но к нему не прислушались

 
17 Сентября 2022 • 05:17 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1 1.10 X 10.00 2 24.00
Через 10 ч. 47 мин.

Бывший супернападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков ранее советовал клубу, который ему дорог и сейчас, приобрести канадского футболиста Альфонсо Дэвиса, ныне успешно выступающего в составе «Баварии».

По словам Стоичкова, руководство клуба скептически отнеслось к игроку, который в то время играл в Северной Америке и был родом из совершенно нефутбольной страны.

-  Я советовал им взять Альфонсо Дэвиса, но они сказали, что он из МЛС, да еще и канадец. Почему-то сразу же сочли, что  его уровень слишком низок для «Барселоны», - посетовал Стоичков в интервью испанскому изданию AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Христо Стоичков Альфонсо Дэвис
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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