Стоичков советовал «Барселоне» пригласить Альфонсо Дэвиса, но к нему не прислушались

Бывший супернападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков ранее советовал клубу, который ему дорог и сейчас, приобрести канадского футболиста Альфонсо Дэвиса, ныне успешно выступающего в составе «Баварии».

По словам Стоичкова, руководство клуба скептически отнеслось к игроку, который в то время играл в Северной Америке и был родом из совершенно нефутбольной страны.

- Я советовал им взять Альфонсо Дэвиса, но они сказали, что он из МЛС, да еще и канадец. Почему-то сразу же сочли, что его уровень слишком низок для «Барселоны», - посетовал Стоичков в интервью испанскому изданию AS.