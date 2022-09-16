Агент: «Азмун не уверен, что матч России против Ирана состоится»

Футбольный агент Арманд Дурн, который сотрудничает с нападающим леверкузенского «Байера» Сердаром Азмуном, поделился мнением о возможном участии своего клиента в товарищеской встрече со сборной России.

«Проведение матча официально не подтверждено. Я сейчас нахожусь с Сердаром, спросил его об этом, и он пока не уверен, что матч состоится», - приводятся слова агента на страницах «РБ Спорта».

Ранее сообщалось, что контрольная встреча сборных России и Ирана может состояться в ноябре.

Ближайший спарринг подопечные Валерия Карпина проведут в Бишкеке против сборной Кыргызстана 24 сентября.